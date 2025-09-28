Spis treści: Kwalifikacja wojskowa 2026. Kto dostanie wezwanie? Jak przebiega kwalifikacja wojskowa? Kategorie wojskowe. Co oznacza każda z nich? Brak stawienia się na kwalifikację wojskową. Jakie mogą być konsekwencje?

Kwalifikacja wojskowa 2026. Kto dostanie wezwanie?

Na kwalifikację wojskową w 2026 roku przede wszystkim będą musieli zgłosić się mężczyźni, którzy kończą w tym roku 19 lat, czyli urodzeni w 2007 roku. Oprócz nich wezwania mogą dostać także ci z roczników 2002-2006, jeśli do tej pory nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

Do komisji trafią również osoby, które w latach 2024-2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji w 2026 roku, a także ci, którzy złożyli wniosek o ponowne określenie kategorii. Wezwane mogą być również kobiety urodzone w latach 1999-2007, jeśli posiadają specjalistyczne kwalifikacje albo kończą naukę na kierunkach wskazanych w ustawie o obronie ojczyzny. Do stawienia się zobowiązani są ponadto ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i sami zgłosili chęć udziału w kwalifikacji, a także osoby, które nie uregulowały swojego stosunku do służby do 60. roku życia i nie mają jeszcze nadanej kategorii.

Zawiadomienia o obowiązku stawienia się doręczają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. Zgodnie z przepisami adresat musi otrzymać wezwanie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa odbywa się według stałych etapów, które są szczegółowo określone przez przepisy. Pozwalają one zweryfikować dane danej osoby oraz ocenić je zdolność do służby. Oprócz weryfikacji tożsamości, kandydaci będą musieli przejść przez m.in.:

badania lekarskie i psychologiczne,

ustalenie wstępnego przeznaczenia do form służby oraz przyjęcie wniosków do służby zastępczej,

wydanie zaświadczenia o stawieniu się, regulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do służby wojskowej,

nadania stopnia szeregowego i przeniesienie do rezerwy pasywnej.

Rezultatem kwalifikacji jest dokument, który potwierdza uregulowany stosunek do służby wojskowej - otrzymuje go każdy uczestnik.

Kategorie wojskowe. Co oznacza każda z nich?

Komisja podczas kwalifikacji przyznaje każdej osobie jedną z kategorii wojskowych - taki system pozwala zweryfikować, kto może zostać powołany do służby, a kto jest zwolniony. Istnieją cztery kategorie:

A - osoba zdolna do służby wojskowej i służby zastępczej,

B - osoba czasowo niezdolna do służby, z możliwością powrotu do pełnej sprawności do 24 miesięcy,

D - osoba niezdolna do służby w czasie pokoju,

E - osoba trwale i całkowicie niezdolna do służby w czasie pokoju i w przypadku mobilizacji.

Brak stawienia się na kwalifikację wojskową. Jakie mogą być konsekwencje?

Jeśli kandydat nie może stawić się na kwalifikację wojskową w wyznaczonym terminie, ma obowiązek powiadomić o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jest to możliwe najpóźniej w dniu, w którym przypada obowiązek stawiennictwa. Należy przy tym podać przyczynę nieobecności. Urząd w takiej sytuacji wyznacza nowy termin komisji.

Osoby, które nie powiadomią o nieobecności, muszą liczyć się z konsekwencjami - w postaci grzywny, a w ekstremalnych przypadkach przymusowego doprowadzenia przez policję.

