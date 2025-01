Co to jest kwalifikacja wojskowa i jaki ma cel?

Kwalifikacja wojskowa ma za zadanie określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Dotyczy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończone 18 lat. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu spoczywa na barkach starosty, a na terenie miasta na prawach powiatu odpowiada za to prezydent miasta. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa nie później niż na 14 dni przed datą jej rozpoczęcia.

Kto musi stawić się do kwalifikacji wojskowej? Do tej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Kto jeszcze musi się zgłosić na komisji? W 2025 roku wezwanie na kwalifikację otrzymają mężczyźni urodzeni w 2006 r., mężczyźni urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie mają przyporządkowanej kategorii wojskowej oraz osoby urodzone w latach 2003-2004 uznane przez komisje za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Wezwanie na komisję wojskową otrzymają także kobiety urodzone w latach 1998-2006 z kwalifikacjami przydatnymi do służby wojskowej. Oprócz tego będą musiały się zgłosić osoby po 18. roku życia, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Jak przebiega procedura kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa krok po kroku nie jest niczym strasznym. Na początek warto pamiętać o najważniejszym - na komisję należy obowiązkowo zabrać dokument tożsamości. Co zrozumiałe, chodzi o potwierdzenie jej w czasie stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Drugi ważny dokument, który należy ze sobą zabrać, to wezwanie. To również będzie niezbędne, podobnie jak dokumentacje potwierdzające wykształcenie lub umiejętności. Tu mowa na przykład o tym, by zabrać ze sobą prawo jazdy. Jeszcze jedna istotna kwestia to dokumentacja medyczna. To może skrócić czas badania lekarskiego w ramach kwalifikacji wojskowej.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa? Pierwszy krok to przejście rejestracji, gdzie dochodzi do potwierdzenia tożsamości i wypełnienia podstawowych dokumentów. W tym miejscu, jeśli na kwalifikację przyjechaliśmy transportem publicznym, można rozliczyć bilet. Następny krok to przejście do ewidencji. Tu odpowiada się na kilka pytań w ramach ankiety. Dopiero następny krok, którego najczęściej boją się młodzi ludzie, to określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Mówiąc inaczej, przeprowadzone zostają badania lekarskie. Te mają dać odpowiedź, czy potencjalnie nadajesz się do służby wojskowej.

Badania lekarskie nie powinny niepokoić. Najpierw jest spotkanie z psychologiem, który zadaje kilka ogólnych pytań. Kolejny krok to spotkanie z pielęgniarką. Ta bada wzrost, wagę czy ciśnienie, by potwierdzić nasz ogólny stan. Następnie należy przejść już do gabinetu lekarskiego. Tu z reguły sprawdzany jest wzrok, kręgosłup i jesteśmy osłuchiwani. Zadaniem lekarzy jest ocenić zdrowie, a nie wystawiać jego ocenę. Po wszystkim należy odebrać zaświadczenie od Wojskowego Centrum Rekrutacji. Po tych formalnościach jest czas na pytania do przedstawiciela WCR i moment na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Można tutaj też pobrać wniosek do służby, jeśli takową jesteśmy zainteresowani.

Co grozi za niepojawienie się na komisji wojskowej?

Zgłoszenie się na kwalifikację wojskową w wyznaczonym terminie jest niezwykle ważne, ponieważ unikający stawiennictwa będą musieli liczyć się z karą. Za niepojawienie się na komisji wojskowej grozi grzywna.

Finansowe kłopoty to jednak nie wszystko. Osoba unikająca komisji może zostać doprowadzona przez policję lub trafić do rejestru osób, które uchylają się od obowiązku. To z kolei skutkuje niekiedy karą administracyjną w postaci aresztu.

Po przejściu całego procesu dane badanych trafiają do ewidencji wojskowej. Każdy z wezwanych, który do nich przystąpi, otrzyma stopień szeregowego, ale nie książeczkę wojskową. Tę dostaną tylko ochotnicy, którzy będą chcieli dołączyć do armii. Ochotnicy niezainteresowani służbą w wojsku zostaną przeniesieni do tak zwanej rezerwy pasywnej.