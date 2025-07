Kwalifikacja wojskowa 2026 - jaki termin jest proponowany?

Projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczący kwalifikacji wojskowej w 2026 roku zakłada, że ogłoszenie kwalifikacji nastąpi 20 stycznia 2026 roku. Jednak sama kwalifikacja ma odbyć się później. Potrwa od 3 lutego do 30 kwietnia 2026 roku.

Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Za jej przeprowadzenie odpowiadają wojewodowie i starostowie. Za zapewnienie stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej odpowiedzialni są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Termin kwalifikacji wojskowej 2026 jest analogiczny do tego obowiązującego w 2025. To pozwala przypuszczać, że harmonogram nie ulegnie większym zmianom. To, jak wygląda zdolność młodych osób do służby wojskowej, ocenią wojewódzkie komisje lekarskie.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej 2026?

Zgodnie z treścią projektu, kwalifikacji wojskowej w 2026 roku będą podlegać mężczyźni urodzeni w 2007 roku, czyli kończący 19 lat. Jest to tak zwany rocznik podstawowy. To jednak niejedyna grupa, która stanie przed komisją lekarską.

Do jednostek muszą zgłosić się także osoby urodzone w latach 2002-2006, które nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Oprócz tego kwalifikacji wojskowej podlegają także:

osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kat. zdolności od B6 do B24), jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2026 r.;

kobiety urodzone w latach 1999-2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;

kobiety, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub zawodach przydatnych w wojsku.

Kwalifikacja wojskowa obejmie też osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do tej kwalifikacji. Oprócz tego obejmie osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia.

Proponowany termin kwalifikacji wojskowej 2026 wynika z przewidywanej liczby osób, które należy zbadać. Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, w 2026 orku będzie to około 235 tys. osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Jak przebiegła kwalifikacja wojskowa 2025?

Kwalifikacja wojskowa w 2025 roku objęła ok. 230 tys. osób. Musieli zgłosić się do niej 19-letni mężczyźni urodzeni w 2006 r. Oprócz tego przed komisją lekarską stanęły osoby w wieku 20-24 lat, urodzone w latach 2001-2005, które nie posiadały określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Koszty przeprowadzenia kwalifikacji w 2025 r. oszacowano na 51 mln zł.

Komisja przede wszystkim sprawdza tożsamość osoby, która stawi się na kwalifikację oraz określa jej zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej. Oprócz tego wydaje zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Co warto podkreślić, kwalifikacja wojskowa nie oznacza powołania do wojska. Każda osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej, otrzyma stopień szeregowego. Nie każdy otrzyma książeczkę wojskową. Będzie przeznaczona jedynie dla ochotników, którzy będą chcieli założyć mundur.

