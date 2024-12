Ks. Olszewski "traktowany niehumanitarnie". "My tych spraw nie zostawimy"

- Doszło do bardzo poważnych nadużyć w stosunku do dwóch pań z Ministerstwa Sprawiedliwości , aresztowanych całkowicie bezpodstawnie, i ks. Olszewskiego. To były nadużycia, cytując oświadczenie prof. Wiącka, niehumanitarne, nadmierne i bezprawne, tzn. łamiące przepisy prawa - przekazał Kaczyński.

Sprawa ks. Olszewskiego. Jarosław Kaczyński dziękuje RPO

- Oczywiście, uważamy, że to, co zrobił to jest dowód na to, że swoją misję chce, nawet w bardzo trudnych warunkach, wykonywać w sposób właściwy i za to jesteśmy mu wdzięczni, bo niewielu jest po tamtej stronie takich ludzi. A on w przeciwieństwie do swojego poprzednika [Adama Bodnara - red.] tę siłę charakteru ma - powiedział.