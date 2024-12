Romanowski stawia warunki. Szef MSWiA: To jest żałosne

- To jest żałosne, że ktoś podejrzany o poważne przestępstwa śmie stawiać jakiekolwiek warunki - podkreślił Tomasz Siemoniak, odnosząc się do treści listu, jaki Marcin Romanowski wystosował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.