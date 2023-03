Krówki dla fińskiej premier

Informatorzy Interii z klubu parlamentarnego Lewicy wskazują, że wizyta delegacji europosła Roberta Biedronia oraz polskich parlamentarzystów to przede wszystkim sukces współprzewodniczącego partii. Wizyta była planowana kilka tygodni wcześniej.

- Robert Biedroń ma dobre, indywidualne kontakty w Unii Europejskiej i to one zaważyły. Doskonale dogaduje się z obcokrajowcami, nie ma bariery językowej. Wydaje mi się, że właśnie tak powinien uprawiać politykę - stwierdza jeden z partyjnych kolegów europosła. - Kiedy ktoś jest szefem komisji w Parlamencie Europejskim, inni politycy europejscy przyjmują go niejako jak ministra. Mamy mnóstwo lewicowców, którzy rządzą w Europie. Do tej pory z tego nie korzystaliśmy, co może pewnie zdziwić wiele osób - dodaje.

Nasi rozmówcy podkreślają wagę samej relacji fińskiej premier oraz polskiego przewodniczącego Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. - Widać, że Robert i Sanna nadają na tych samych falach. Złapali świetny kontakt. Nie można być politykiem w Finlandii i nie popierać praw kobiet - uważa Krzysztof Śmiszek, który należy do delegacji Lewicy odwiedzającej Helsinki.

Kiedy kontaktujemy się ze współprzewodniczącym ugrupowania, nie ukrywa swojego zaangażowania w sprawę. Jak mówi nam Robert Biedroń, fińską premier poznał rok temu w Berlinie podczas zjazdu Partii Europejskich Socjalistów. - Zrobiła na mnie od pierwszego słowa świetne wrażenie: kompetentna, wrażliwa, a przy okazji czuć było od niej ogromny luz. Ma ten błysk. Od razu czułem się jak w swoim naturalnym środowisku - w rozmowie z Interią zachwala koleżankę europoseł.

Jak się okazuje, Roberta Biedronia i Sannę Marin połączyło... zamiłowanie do słodkości. - W Helsinkach podarowałem jej nasz polski przysmak: krówki. Ma podobną słabość do słodyczy jak ja - zdradza nam współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Finlandia pomoże w aborcji? Konkretów brak

Choć Lewica zapowiedziała, że "Finlandia pomoże Polkom w darmowej i legalnej aborcji", to konkretów brak.

- Na miesiąc przed wyborami trudno oczekiwać, żebyśmy otrzymali coś na piśmie. Sprawa dotyczy kobiet, które potrzebują zabiegu przerwania ciąży i nie mogą go otrzymać w Polsce - mówi Interii Nowicka. - Właśnie w tym zakresie moglibyśmy otrzymać wsparcie. Szczegóły będą później. Najważniejsze, że jest wola polityczna, żeby podjąć istotny dla Polek temat. Finlandia w pewnym sensie wyręczałaby polski rząd - usłyszeliśmy.