Kremówki w Pendolino. Tak PKP Intercity uczci rocznicę śmierci papieża

Spółka PKP Intercity postanowiła w nietypowy sposób uczcić kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II. W pociągach Pendolino będą rozdawane będą kremówki, czyli ulubione ciastka polskiego papieża.

- W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II w pociągach Pendolino będą wyświetlane specjalne animacje, a ponadto pasażerowie otrzymają kremówki. Jest to inicjatywa Fundacji PKP, a także spółek z Grupy PKP: PKP S.A., PKP Intercity i WARS - przekazał w rozmowie z Interią Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity.

Kremówki będą rozdawane przez pracowników Warsu razem z wodą mineralną, która zwyczajowo jest wydawana każdemu pasażerowi Pendolino.

PKP Intercity upamiętni Jana Pawła II

Kremówki to niejedyne zaplanowane na jutro atrakcje. Spółka PKP Intercity poinformowała, że 2 kwietnia pracownicy drużyn konduktorskich wyznaczenie do obsługi pociągów EIP mają przypiąć do klap służbowych marynarek przypinki w barwach flagi Watykanu: żółtej i białej. Pracownicy posiadający przypięty znaczek z logo PKP Intercity mają zastąpić go żółto-białą przypinką.

Ponadto kierownicy pociągów obsługujący pociągi EIP będą zobowiązani do wygłoszenia komunikatu o następującej treści: "Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami Grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt papieża w ojczyźnie zachęcić państwa do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa częstuje dziś pasażerów papieskimi kremówkami".

Rzecznik PKP Intercity zapewnił w rozmowie z Interią, że informacja o kremówkach nie jest żartem z okazji Prima Aprilis.