Ukraina - Polska. Straż Granicza dementuje rosyjską propagandę

Granica polsko-ukraińska. Dlaczego mamy wzmożony ruch na przejściach?

- Z moich obserwacji wynika, że największy ruch na granicy polsko-ukraińskiej jest latem i wtedy dominują przyjazdy do Polski, ale także właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia , a wówczas najwięcej Ukraińców wyjeżdża do swoich rodzin w Ukrainie. Przyjazdy turystyczne do Polski zdarzają się, ale dotyczy to przeważnie kobiet, bo tylko one mogą swobodnie wyjechać z kraju. W Ukrainie oprócz Karpat nie ma regionu turystycznego, który obecnie byłby względnie bezpieczny, więc Ukrainki szukają odpoczynku za granicą - podkreślił Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Obniżenie wieku mobilizacyjnego. Ekspert tłumaczy zjawisko

- Na pewno wśród Ukraińców jest niepokój związany z ewentualnym obniżeniem wieku mobilizacyjnego, jeśli nie do 18, to do 22 lub 23 lat, ponieważ jest przekonanie, że wojna może jeszcze trwać długo. Zachodni eksperci wojskowi mówią wprost, że taki krok może być niezbędny, natomiast kategorycznie sprzeciwia się mu prezydent Wołodymyr Zełenski, bo zdaje sobie sprawę, że byłoby to niezwykle niepopularne posunięcie i mogłoby zagrozić jego dalszej karierze politycznej. Potwierdzam jednak, że wielu Ukraińców, którzy mają tylko jednego syna w wieku nastoletnim, zanim ukończy on 18 lat i dopóki może swobodnie przekraczać granicę, stara się wywieźć go za granicę, ale niekoniecznie do Polski, raczej przez Polskę - powiedział Łukasz Adamski.