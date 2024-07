Według koreańskich mediów pertraktacje w sprawie zakupu polskich bezzałogowców rozpoczęły się w czerwcu, gdy w naszym kraju gościł minister obrony narodowej Korei Południowej Shin Won-sika. To wówczas rząd w Warszawie miał przedstawić swoją ofertę sprzedażową.

Strona polska przekonywała swoich kontrahentów "doskonałą wydajnością" rodzimych maszyn, które sprawdziły się w Ukrainie, a także korzystną ceną - jeden dron ma kosztować do 100 mln wonów (około 290 tys. złotych - red.).

Korea Południowa rozważa zakup polskich dronów. Media wskazują na cel Seulu

"Musimy do pewnego stopnia zapewnić sobie wzajemne korzyści, jeśli chcemy kontynuować nasze długoterminowe stosunki. (...) Jeśli kupimy polskie drony, nasz eksport broni do Polski stanie się jeszcze łatwiejszy" - powiedział przedstawiciel, komentując stosunki polsko-koreańskie.

"Polska kluczowym klientem, który kupuje broń koreańską"

"Jeśli będziemy importować polskie drony, pomoże to ograniczyć zagrożenie ze strony Korei Północnej , a jednocześnie zapewni Polsce pozycję kluczowego klienta , który będzie nadal kupował koreańską broń, ponieważ nasz rząd byłby pierwszym, który nabyłby polskie uzbrojenie" - powiedział urzędnik państwowy.

Sprzęt wojskowy. Polska zakupi kolejne maszyny w Korei Południowej

Korea Południowa podejmuje intensywne działania, aby do 2027 roku stać się czwartym co do wielkości eksporterem sprzętu obronnego na świecie.