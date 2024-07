Do tragedii w stolicy Korei Południowej doszło w poniedziałek około godziny 21:30 czasu lokalnego (14:30 czasu polskiego - red.). Zdarzenie miało miejsce w centrum miasta na skrzyżowaniu tuż obok ratusza w Seulu.

Korea Południowa. Tragedia w Seulu. Samochód wjechał w tłum ludzi

Wskutek dramatycznej sytuacji śmierć na miejscu poniosło sześć osób, trzy kolejne zmarły później na skutek odniesionych obrażeń. Co najmniej cztery osoby trafiły do szpitala - nie wiadomo, czy byli to piesi, czy też inni kierowcy, z którymi zderzył się 68-latek.