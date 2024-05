Kaczyński zaprezentował w niedzielę podczas konwencji PiS w Tomaszowie Mazowieckim plan "Siedem razy tak".

- Pierwszy z nich to "tak dla rozwoju". "Tak" dla rozwoju to znaczy "tak" dla wielkich inwestycji. "Tak" dla CPK. Dla pogłębienia Odry. Dla portu kontenerowego w Świnoujściu. "Tak" dla atomu. To jest niesłychanie ważne. My musimy mieć energię atomową - podkreślił.

Zdaniem prezesa PiS wielkie inwestycje w Polsce są hamowane przez rząd. - We wszystkich tych sprawach, albo nie, albo trzeba sprawdzić, albo przenieść termin - wymieniał. Reklama

Podczas przemówienia tłum zaczął skandować "hańba". - Tak to hańba proszę państwa, rzeczywiście - stwierdził.

"Gigantyczne oszustwo wyborcze"

Wcześniej ocenił, że cała polityka realizowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy "leży w gruzach". - Oczywiście jakieś jej małe fragmenty jak 800 plus zachowano - powiedział.

Zdaniem Kaczyńskiego mamy teraz do czynienia z "gigantycznym oszustwem powyborczym". - Można było patrzeć na Tuska (w trakcie składania obietnic w kampanii - red.) i myśleć: ten człowiek mówi prawdę , on musi to zrobić - mówił Kaczyński.

Zamiast realizacji deklaracji - zdaniem szefa PiS - mamy widmo kryzysu. - Prawda jest taka, że mamy podwyżki cen, podwyżki VAT-u na żywność, perspektywę podwyżek cen energii, a to oznacza kolejną falę podwyżek cen wszystkiego - mówił, a działania rządu nazwał "antyspołecznymi i antypolskimi".

Konwencja PiS. Celem budowa "jedności"

Kaczyński stwierdził, że sposobem na zatrzymanie tej polityki jest "jedność" budowana wokół wspólnoty "solidarności społecznej". - Polacy chcą być obywatelami normalnego, demokratycznego państwa tu w centrum Europy, w centrum UE - mówił. Reklama

- Musimy iść razem. Wszyscy razem, dopiero wtedy to decydujące zwycięstwo będzie możliwe. Ale to "wszyscy razem" odnosi się także do pewnej propozycji. Pewnego planu. Planu, który ma oznaczać pewną zmianę na naszej politycznej scenie - powiedział Kaczyński, podkreślając, że propozycja PiS dotyczy uzyskania jedności i ponadpartyjności w stosunku do kwestii, które są dla Polski zasadnicze.

Prezes PiS ocenił też, że osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy to była "budowa podstawy społecznej solidarności". - Myśmy podejmowali bardzo wiele różnych działań - wszystkie one były skierowane do różnych grup, ale łącznie do społeczeństwa jako całości - powiedział Kaczyński, przypominając m.in. o programie 500 plus, także o wielkich inwestycjach i działań wzmacniających obronność Polski.

W zaprezentowanym planie "Siedem razy tak" znajdują się następujące punkty: "tak" dla inwestycji, polskiej wsi, bezpieczeństwa, polskiego złotego, wolności, zatrzymania podwyżek i obrony polskich granic.

