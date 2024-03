W marcu kończy się druga pięcioletnia kadencja biskupów, co oznacza, że hierarchowie nie mogą ponownie ubiegać się o stanowiska. Dodatkowo Jędraszewski w lipcu 2024 roku przejdzie na emeryturę, a w październiku wiek emerytalny osiągnie Gądecki. Na emeryturę odejdzie także wkrótce metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz , więc i on nie będzie brał udziału w wyborach. Spekulacje na temat tego, kto mógłby pokierować KEP trwają.

Arcybiskupi Gądecki i Jędraszewski odchodzą. "Potężne trzęsienie w Kościele"

- Kościół albo spróbuje poszukać nowej drogi i postawi na trochę bardziej otwartych biskupów, przez co odzyska własny głos - co niestety nie oznacza automatycznie odzyskania wiernych, bo to jest dłuższy proces - albo pójdzie w kierunku frustracji i wiary w to, że wpływy odzyskać można z pomocą polityków. Ta druga opcja oznaczałaby szybką drogę ku wygasaniu Kościoła w Polsce - ocenił.