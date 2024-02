Tadeusz Rydzyk: Mamy blisko 60 tys. wycinków z gazet

Ojciec Rydzyk odniósł się do sytuacji w kraju

- To, co obecnie dzieje się w naszej ojczyźnie na skutek wyborów Polaków, Pan Bóg dopuścił, abyśmy stali się realistami chrześcijańskimi, abyśmy nie kierowali się tylko emocjami, ale rozumem, abyśmy zdali sobie na nowo sprawę jaki jest cel naszego życia. Mamy twardo iść po ziemi do celu. Niech każdy pyta, dokąd zmierzam, po co żyję? Chrystus odpowiada nam bardzo jasno: Naszym celem jest niebo, zbawienie wieczne - stwierdził.