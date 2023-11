- Prezentujemy raport cząstkowy z trzech miesięcy prac komisji ds. rosyjskich wpływów. Jest on wymuszony wnioskiem o odwołanie członków komisji - przekazał przewodniczący Sławomir Cenckiewicz . Głosowanie nad odwołaniem członków komisji ma odbyć się w Sejmie w środę wieczorem.

Przewodniczący przekazał, że komisja pracowała na materiałach jawnych, ale także niejawnych. - Nagłość tej decyzji, powoduje, że nie byliśmy w stanie, by nawet w najmniejszym stopniu doprowadzić do odtajnienia materiałów, które chcielibyśmy pokazać. To nie znaczy, że nie wykorzystaliśmy materiałów, których opinia publiczna nie zna - podkreślił.