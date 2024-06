Jak dodano, audyt wykazał szereg nieprawidłowości . Część z dotowanych w poprzednich latach organizacji musi zwrócić publiczne środki - na razie to 2,2 mln zł. Po kontrolach prowadzonych od lutego dyrektor Instytutu Michał Braun zdecydował, że środki mają oddać m.in. Fundacja Polska Wielki Projekt, Macierz Polonii i Stowarzyszenie Dumni z Polski.

Poinformowano, że z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości odstąpiono także od podpisania umów na ok. 5 mln złotych i anulowano dotychczasową listę 700 ekspertów. Jak zaznaczono w komunikacie, we wtorek zostanie ogłoszony nowy, transparentny nabór na ekspertów do programów prowadzonych przez NIW.