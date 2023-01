KO zawiadamia prokuraturę ws. I prezes SN. "Weszła w polityczne buty"

Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę. "Prezes Manowska łamie prawo"

Trwa spór o odebranie ślubowania od wybranych w październiku przez Senat 26 ławników, których kandydatury zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji. I prezes SN do tej pory nie odebrała od nich ślubowania, zaprzysięgła jedynie czworo ławników, którzy już wcześniej pracowali w SN.

Manowska zaapelowała do marszałka Senatu, o rozważenie przeprowadzenia reasumpcji głosowania wyboru niektórych ławników SN z uwagi na to, że nie spełniają oni, jej zdaniem, kryterium "nieskazitelnego charakteru". Marszałek Tomasz Grodzki odpowiedział, że Senat swoje zadanie zakończył, a podważanie dokonanego wyboru jest niemożliwe prawnie, wzywając ją do odebrania ślubowania od wszystkich wybranych ławników.

Manowska pytana o tę kwestię w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreśliła, że przyjęcie ślubowania od ławników to wyłączna kompetencja I prezesa Sądu Najwyższego. - Nie jestem notariuszem Senatu - powiedziała. Nie wykluczyła przy tym zaprzysiężenia niektórych ławników po rozmowie z nimi.