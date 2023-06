Klauzula sumienia. Naczelna Izba Lekarska odpowiada Lewicy

"Klauzula sumienia wynika m.in z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentek" - poinformowała na Twitterze Naczelna Izba Lekarska, odnosząc się do inicjatywy ustawodawczej Lewicy. To kolejna odsłona dyskusji w kontekście prawa do aborcji w Polsce.

Zdjęcie Kwestia aborcji w Polsce na nowo poruszyła Polaków / Wojciech Stróżyk / Reporter