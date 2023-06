Gorąca dyskusja na temat prawa aborcyjnego po raz kolejny rozgorzała w Polsce po śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki, której w piątym miesiącu ciąży odeszły wody płodowe. Kobieta nie została poddana zabiegowi aborcji. Zmarła w wyniku sepsy.

W reakcji na śmierć ciężarnej Doroty z Bochni na ulice polskich miast wyszły w środę tysiące ludzi, którzy uczestniczyli w protestach zorganizowanych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Prawo aborcyjne w Polsce. Spięcie Lewicy z lekarzami

Również w środę odbyło się posiedzenie zespołu parlamentarnego ds. praw reprodukcyjnych. Podczas spotkania zwołanego przez posłanki Lewicy dużo uwagi poświęcono kwestiom dotyczącym odpowiedzialności lekarzy.



W posiedzeniu udział wzięli m.in. reprezentanci Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Izby Lekarskiej i krajowy konsultant ginekologii i położnictwa. Stawili się także lekarki i lekarze oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Posłanki Lewicy, jak i Aborcyjny Dream Team czy fundacja FEDERA, apelowali do medyków, ginekologów i położników, by zachowali się odpowiedzialnie i stanęli po stronie swoich pacjentek.

Podczas posiedzenia wielokrotnie pojawiły się apele o dekryminalizację aborcji, jak zarzuty dotyczące lekarskich błędów, co zauważyła także sama strona medyków.

- Popełniono błędy - przyznał Przemysław Oszukowski z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, odnosząc się do przytaczanych historii pokrzywdzonych kobiet. Inni podkreślali z kolei, że nie do nich należy stanowienie prawa i sugerowali, że wielu ma prawo się bać.

- Nie wszyscy nadajemy się na barykady - mówił prof. Sebastian Kwiatkowski ginekolog-położnik.

Spięcie Lewicy z lekarzami. "My państwa w istocie oskarżamy"

Głos zabrała też posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Profesor Kwiatkowski powiedział, żeby nie przerzucać się oskarżeniami (...). My tego apelu spełnić nie możemy, bo my państwa w istocie oskarżamy. Szeregiem oskarżeń były wszystkie przytoczone historie (...). Nie przestaniemy państwa oskarżać, bo te historie nie znikną - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.



- Państwu nie spodobały się słowa "przestańcie nas zabijać". Ja bym bardzo chciała, żeby państwo usłyszeli w końcu słowa "zacznijcie nas ratować". Jeżeli uważacie, że to Wy potrzebujecie pomocy przed prokuraturą, przed więzieniem i zagrożeniem, które jest głównie w państwa głowach, to przypominam, że na tej sali siedzi jedna osoba, którą skazano za pomoc w aborcji i to nie jest lekarz (...) - podkreśliła posłanka Lewicy.