Spis treści: 01 Co to jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i komu przysługuje?

02 Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2023 roku?

03 Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2023 roku?

04 Kiedy jest wypłacany ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Co to jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i komu przysługuje?

Ekwiwalent za urlop jest swojego rodzaju pieniężną rekompensatą dla pracowników. Przysługuje wtedy, gdy osoba zatrudniona nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w całości lub części, a jej umowa o pracę dobiegła końca lub została rozwiązana. Główną podstawą do jego obliczeń są dwa elementy, czyli wysokość wynagrodzenia i wartość współczynnika ekwiwalentu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop może być anulowany tylko w określonym przypadku. Zgodnie z prawem pracodawca nie musi go wypłacać, gdy zarówno on, jak i jego pracownik, podejmą decyzję o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnego zatrudnienia, o ile będzie ono dotyczyło pracy u tego samego pracodawcy.

Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2023 roku?

Współczynnik ekwiwalentu to wartość, która obliczana jest na podstawie kalendarza. To średnia miesięczna liczba dni pracujących w danym roku. W 2023 roku współczynnik do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 20,83.

Skąd wzięła się podana wartość? W pierwszej kolejności należy ustalić liczbę dni pracy w 2023 roku: 365 dni - (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250 dni pracy. Następnie liczbę dni pracy trzeba podzielić przez liczbę miesięcy w całym roku: 250 / 12 = 20,83.

Powyższe wyliczenia dotyczą osób zatrudnionych na pełen etat. W przypadku tych, którzy wykonują pracę na część etatu, wartości współczynnika do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu wypoczynkowego wynoszą:

dla 3/4 etatu - 15,62,

- 15,62, dla 1/2 etatu - 10,42,

- 10,42, dla 1/3 etatu - 6,94,

- 6,94, dla 1/4 etatu - 5,21.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2023 roku?

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, należy podzielić miesięczne wynagrodzenie (biorąc pod uwagę zarówno składniki stałe, jak i zmienne) przez współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w 2023 roku. Następnie otrzymaną liczbę należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy, a wynik pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład:

Pan Kazimierz zarabia 6000 złotych brutto. Tę liczbę trzeba podzielić przez współczynnik ekwiwalentu (20,83): 6000 / 20,83 = 288,04. W następnej kolejności uzyskany wynik dzielimy przez 8, czyli liczbę godzin przepracowanych w ciągu dnia (wynik to 36,00 złotych za godzinę urlopu). Aby obliczyć, ile w jego przypadku wynosi ekwiwalent za 7 dni zaległego urlopu, wystarczy pomnożyć: 7 X (36 X 8) = 2016 zł brutto.

Kiedy jest wypłacany ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie jest regulowany przez Kodeks pracy. Wskazuje on jedynie, że prawo do ekwiwalentu pracownik nabywa w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Z tego wynika, że ekwiwalent powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, ponieważ to właśnie wtedy prawo pracownika do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego urlop.

