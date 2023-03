Spis treści: 01 Wakacje w Turcji — wszystko, co musisz wiedzieć

02 Czy wakacje w Turcji są bezpieczne?

03 Kiedy najlepiej jechać na wakacje do Turcji?

Wakacje w Turcji — wszystko, co musisz wiedzieć

Pod koniec listopada 2022 roku na specjalnej konferencji prasowej Umut Aksungur, radca ds. kultury i informacji przy Ambasadzie Turcji w Polsce, ogłosił, że przez pierwsze 10 miesięcy poprzedniego roku (styczeń — październik 2022) kraj nad Bosforem odwiedziło aż 1,1 miliona Polaków. Dla porównania w poprzednich latach wyniki kształtowały się następująco:

580 tys. w okresie styczeń — listopad 2021,

140 tys. w 2020 roku.

869 tys. w 2019 roku.

Spadek w 2020 roku jest ewidentnym pokłosiem pandemii COVID-19, jednak tak duża liczba turystów w ubiegłym roku nie jest związana jedynie z zakończeniem pandemii. Dużym krokiem w kierunku zwiększenia popularności Turcji wśród podróżnych z Polski była również podjęta w kwietniu 2022 roku decyzja władz w Stambule o możliwości przekroczenia granicy po okazaniu dowodu osobistego, a nie ważnego paszportu.

Turcja kojarzy się przede wszystkim z pięknymi plażami, ciepłym morzem, smaczną kuchnią oraz wysokiej jakości hotelami. To właśnie Riwiera Turecka, czyli południowo-zachodni rejon położony nad Morzem Śródziemnym, jest najczęściej wybieranym przez podróżnych kierunkiem. To właśnie tam znajdują się główne tureckie ośrodki turystyczne:

Alanya,

Antalya,

Bodrum,

Belek,

Kemer,

Side.

Turcja oferuje również miejsca, które przypadną do gustu miłośnikom zwiedzania. Na pierwszym miejscu bezapelacyjnie znajduje się Stambuł — centrum handlowe, finansowe i kulturalne kraju. Zwiedzającym spodobać mogą się także takie miasta jak Edirne, Muğla i Izmir.

Będąc w Turcji, warto odwiedzić również bajkową Kapadocję, zachwycające Pamukkale czy historyczny Nemrut. Odwiedzający powinni się jednak nastawić na to, że nie da się zwiedzić całego kraju podczas tygodniowego urlopu, szczególnie gdy chcemy to połączyć z wypoczynkiem.

Zdjęcie Główna atrakcja Kapadocji — loty balonem / 123RF/PICSEL

Co jeszcze przemawia za wakacjami w Turcji? Przede wszystkim pogoda. Oprócz tego, że jest tam bardzo ciepło, szczególnie latem, to jest ona bardzo stabilna, co może być ważnym czynnikiem podczas planowania wyjazdu. Kolejnym czynnikiem jest odległość. Wystarczy od trzech do czterech godzin w samolocie (przede wszystkim w zależności od lotniska), by wysiąść w ciepłej i słonecznej Turcji. Trzecim powodem są ceny — dobry kurs złotówki do liry (1 lt = ok. 0,24 zł) sprawia, że Polacy mają tam większe możliwości nabywcze.

Czy wakacje w Turcji są bezpieczne?

Wakacje w Turcji są stosunkowo bezpieczne dla podróżnych, jednak warto pamiętać o pewnych ogólnych zasadach podczas decydowania się na urlop w tym kraju. Przed wyborem dokładnego celu wakacyjnego należy sprawdzić, czy nie znajduje się on na liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Aktualnie polski MSZ wymienia okręgi Hatay, Kilis, Diyarbakir, Batman, Şırnak oraz Hakkari, do których odradza wszelkie podróże. Są to rejony graniczące z Syrią i Irakiem. Przebywanie w tych miejscach może być zagrożeniem dla zdrowia i życia podróżnych, gdyż przeprowadzane są tam operacje wojskowe i policyjne, a także utrzymuje się wysokie zagrożenie terroryzmem.

W przypadku graniczących z Syrią okręgów Gaziantep, Mardin i Şanliurfa, a także graniczących z Iranem rejonów Van oraz Ağrı Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne.

Ponadto MSZ apeluje, by w trakcie wakacji zachować szczególną ostrożność ze względu na potencjalne zagrożenie ataków terrorystycznych w miejscach, gdzie ulokowane są atrakcje turystyczne.

Zdjęcie Stambuł / 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej jechać na wakacje do Turcji?

Średnie dobowe temperatury w Turcji zachęcają do odwiedzenia tego kraju w okresie od czerwca do września (czerwiec - 27°C, lipiec - 30°C, sierpień - 29°C, wrzesień - 26°C). Wypoczynek w kurortach gwarantuje w tym czasie przyjemne spędzenie wakacji nad morzem i złapanie pięknej, brązowej opalenizny.

Trochę zimniej jest w maju i październiku, gdy średnia dobowa temperatura w Turcji spada odpowiednio do 22°C i 21°C, a także w kwietniu oraz listopadzie — wtedy na termometrach można średnio zanotować 17°C. Środek wiosny i jesieni to najlepszy czas, by zdecydować się na wyjazd w celu zwiedzania.

Pozostałe miesiące są znacznie chłodniejsze niż okres wakacyjny, jednak średnia dobowa temperatura w Turcji spada poniżej 10°C jedynie w styczniu. W lutym, marcu i grudniu zwykle odnotowuje się odpowiednio 10°C, 13°C i 12°C.