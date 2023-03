Spis treści: 01 Prognoza eksperymentalna IMGW — kwiecień 2023

02 Prognoza eksperymentalna IMGW — maj 2023

03 Prognoza eksperymentalna IMGW — czerwiec 2023

04 Prognoza eksperymentalna IMGW — lipiec 2023

Prognoza eksperymentalna IMGW — kwiecień 2023

Według modeli komputerowych IMGW tegoroczny kwiecień będzie mokry. Suma opadów w następnym miesiącu ma być większa niż średnia z lat 1991-2020. Temperatury zmieszczą się w okolicach wieloletniej normy.

Zdjęcie Mapa z eksperymentalną prognozą pogody IMGW na kwiecień 2023. / Twitter/IMGW / materiał zewnętrzny

W zależności od regionu średnia temperatura w kwietniu to od niecałych 7 stopni na Helu do prawie 10 w okolicach Tarnowa czy Opola. Dotychczasowa średnia suma opadów w kwietniu to 36,4 mm, co w praktyce oznacza ponad 36 litrów wody na metr kwadratowy. Według synoptyków IMGW, w tym roku deszczu (i być może śniegu) ma spaść więcej.

Prognoza eksperymentalna IMGW — maj 2023

Maj to w prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jedyny miesiąc, w którym ani opady, ani temperatura nie będą znacząco odbiegały od normy. O tej porze roku średnie wskazania termometrów, do których odnoszą się synoptycy to 13,4 stopnia Celsjusza.

Zdjęcie Mapa z eksperymentalną prognozą pogody IMGW na maj 2023. / Twitter/IMGW / materiał zewnętrzny

Opady w maju to statystycznie ok. 63 mm, czyli więcej niż trzy solidne, metalowe wiadra na każdy metr kwadratowy naszego kraju. To odmiana w stosunku do suchego maja w 2022, która najbardziej cieszy rolników. Niekwestionowanym rekordzistą w tej kategorii jest Kasprowy Wierch - tam w maju spada średnio 186 l/m2.

Prognoza eksperymentalna IMGW — czerwiec 2023

Zgodnie z eksperymentalną prognozą w tym roku możemy się spodziewać upalnego lata. Temperatura w kraju ma być w czerwcu wyższa, niż dotychczasowa średnia wynosząca 16,8 stopnia. Pamiętajmy, że mówimy o średniej temperaturze z całej doby, do której wliczają się pomiary np. z Kasprowego Wierchu, które wynoszą 3 stopnie Celsjusza.

Zdjęcie Mapa z eksperymentalną prognozą pogody IMGW na czerwiec 2023. / IMGW/Twitter / materiał zewnętrzny

Wysokich temperatur na szczęście nie spotęgują małe opady - w czerwcu powinny być zbliżone do średniej wynoszącej prawie 70 litrów na metr kwadratowy. To powinno uchronić uprawy i lasy przed suszą.

Prognoza eksperymentalna IMGW — lipiec 2023

Jak prognozują synoptycy IMGW wysoka temperatura w naszym kraju utrzyma się też w lipcu. To świetna informacja dla wszystkich planujących urlop i wakacje, jednak długotrwałe upały mogą być problemem dla tysięcy rolników. Rodzi się też pytanie, czy nie pojawi się pogodowe odreagowanie w postaci ekstremalnych zjawisk w kolejnych miesiącach 2023.

Zdjęcie Mapa z eksperymentalną prognozą pogody IMGW na lipiec 2023. / Twitter/IMGW / materiał zewnętrzny

Przy analizowaniu, a tym bardziej planowaniu wczasów na podstawie eksperymentalnych, długoterminowych, a przede wszystkim ogólnych prognoz należy zachować daleko idącą powściągliwość. Najnowsze modele używane przez meteorologów potrafią przewidzieć pogodę na 5 dni z dokładnością do 90 proc., jednak 5 kolejnych obniża ten parametr do zaledwie 50 proc. Perspektywa kilku kolejnych miesięcy nie zwiększa szans na dokładność meteorologicznych przewidywań.

