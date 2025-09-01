Katastrofa F-16 w Radomiu. Nowe informacje. "Wyrwa w płycie lotniska"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Pas startowy na lotnisku w Radomiu jest uszkodzony na długości ok. kilometra i szerokości 200 metrów. Nadal nie wiadomo, kiedy port lotniczy zacznie ponownie w pełni funkcjonować, choć już dzisiaj mają z niego wylecieć myśliwce, które miały wziąć udział w odwołanym pokazie lotniczym AirShow.

Myśliwiec F-16 rozbił się na lotnisku w Radomiu
Myśliwiec F-16 rozbił się na lotnisku w RadomiuPaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Pas startowy lotniska w Radomiu został poważnie uszkodzony po katastrofie F-16, w której zginął pilot mjr. Maciej Krakowian.
  • Nie wiadomo, kiedy lotnisko wznowi działalność, trwa szacowanie zniszczeń i dochodzenie prokuratorskie.
  • Pokazy AirShow zostały odwołane, a informacje o przyczynach katastrofy mają zostać przedstawione publicznie najwcześniej w środę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura zakończyła w niedzielę oględziny na terenie lotniska w Radomiu, gdzie w czwartek rozbił się myśliwiec F-16 odbywający lot treningowy przed pokazami lotniczymi AirShow. W katastrofie zginął pilot samolotu mjr. Maciej "Slab" Krakowian.

Pas startowy przekazano władzom cywilnym portu lotniczego, które obecnie szacują zniszczenia. Wiadomo już, że są one znaczne.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Nowe informacje

Jak przekazała reporterka Polsat News Katarzyna Rosicka pas startowy jest uszkodzony na długości ok. kilometra i szerokości 200 metrów. Siła uderzenia stworzyła również wyrwę w płycie lotniska.

Zobacz również:

Do wypadku myśliwca F-16 doszło przed pokazami lotniczymi w Radomiu
Polska

Katastrofa F-16 w Radomiu. Śledczy zakończyli oględziny pasa

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Nadal nie wiadomo, kiedy samoloty pasażerskie będą mogły wrócić do Radomia. "Lotnisko Warszawa-Radom pozostaje aktualnie zamknięte do wtorku (2 września) do godz. 2 w nocy. Szczegółowe informacje o konkretnych lotach i ich przekierowaniu na inne lotniska uzyskają państwo bezpośrednio u przewoźników" - brzmi oficjalny komunikat władz portu lotniczego. Nie wiadomo jednak czy data ta będzie ostateczna.

    Śledztwo w sprawie prowadzone jest nie tylko na terenie Radomia, ale również w Poznaniu, gdzie stacjonował myśliwiec F-16 i mjr. Krakowian oraz w Warszawie, gdzie przechowywana jest dokumentacja badana przez śledczych.

    Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba, informacje na temat wstępnych ustaleń w sprawie katastrofy będą mogły zostać przekazane opinii publicznej najwcześniej w środę wieczorem.

    Tragedia podczas prób do pokazu. Katastrofa F-16 w Radomiu

    Do tragicznego wypadku podczas prób przed AirShow doszło na lotnisku w Radomiu w czwartek (28 sierpnia). Samolot F-16 pilotowany przez doświadczonego pilota mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana rozbił podczas wykonywania akrobacji. W wyniku katastrofy doszło do potężnej eksplozji. Pilot zginął na miejscu.

    W związku z wypadkiem pokazy lotnicze zostały odwołane. W poniedziałek rano, po opuszczeniu terenu lotniska przez śledczych, uprzątnięto całą infrastrukturę, która została ustawiona w związku z AirShow.

    Również w poniedziałek z lotniska mają wylecieć myśliwce, które miały wziąć udział w pokazach, a które należą do innych państw m.in. Wielkiej Brytanii czy Jordanii.

    Zobacz również:

    Służby na miejscu po katastrofie w Radomiu
    Polska

    Kamera pilota F-16 zabezpieczona. Prokuratura podaje nowe informacje

    Aneta Wasilewska
    Aneta Wasilewska
    "MON zbankrutuje". Błaszczak ostrzega przed problemem w budżeciePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze