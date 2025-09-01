W skrócie Pas startowy lotniska w Radomiu został poważnie uszkodzony po katastrofie F-16, w której zginął pilot mjr. Maciej Krakowian.

Nie wiadomo, kiedy lotnisko wznowi działalność, trwa szacowanie zniszczeń i dochodzenie prokuratorskie.

Pokazy AirShow zostały odwołane, a informacje o przyczynach katastrofy mają zostać przedstawione publicznie najwcześniej w środę.

Prokuratura zakończyła w niedzielę oględziny na terenie lotniska w Radomiu, gdzie w czwartek rozbił się myśliwiec F-16 odbywający lot treningowy przed pokazami lotniczymi AirShow. W katastrofie zginął pilot samolotu mjr. Maciej "Slab" Krakowian.

Pas startowy przekazano władzom cywilnym portu lotniczego, które obecnie szacują zniszczenia. Wiadomo już, że są one znaczne.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Nowe informacje

Jak przekazała reporterka Polsat News Katarzyna Rosicka pas startowy jest uszkodzony na długości ok. kilometra i szerokości 200 metrów. Siła uderzenia stworzyła również wyrwę w płycie lotniska.

Nadal nie wiadomo, kiedy samoloty pasażerskie będą mogły wrócić do Radomia. "Lotnisko Warszawa-Radom pozostaje aktualnie zamknięte do wtorku (2 września) do godz. 2 w nocy. Szczegółowe informacje o konkretnych lotach i ich przekierowaniu na inne lotniska uzyskają państwo bezpośrednio u przewoźników" - brzmi oficjalny komunikat władz portu lotniczego. Nie wiadomo jednak czy data ta będzie ostateczna.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest nie tylko na terenie Radomia, ale również w Poznaniu, gdzie stacjonował myśliwiec F-16 i mjr. Krakowian oraz w Warszawie, gdzie przechowywana jest dokumentacja badana przez śledczych.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba, informacje na temat wstępnych ustaleń w sprawie katastrofy będą mogły zostać przekazane opinii publicznej najwcześniej w środę wieczorem.

Tragedia podczas prób do pokazu. Katastrofa F-16 w Radomiu

Do tragicznego wypadku podczas prób przed AirShow doszło na lotnisku w Radomiu w czwartek (28 sierpnia). Samolot F-16 pilotowany przez doświadczonego pilota mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana rozbił podczas wykonywania akrobacji. W wyniku katastrofy doszło do potężnej eksplozji. Pilot zginął na miejscu.

W związku z wypadkiem pokazy lotnicze zostały odwołane. W poniedziałek rano, po opuszczeniu terenu lotniska przez śledczych, uprzątnięto całą infrastrukturę, która została ustawiona w związku z AirShow.

Również w poniedziałek z lotniska mają wylecieć myśliwce, które miały wziąć udział w pokazach, a które należą do innych państw m.in. Wielkiej Brytanii czy Jordanii.

