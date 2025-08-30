W skrócie Śledczy zakończyli oględziny pasa startowego i terenu wokół lotniska w Radomiu po katastrofie F-16.

Do zabezpieczenia miejsca i zbierania dowodów zaangażowano prawie 200 żołnierzy WOT i saperów.

Władze lotniska zdecydują, kiedy możliwe będzie ponowne korzystanie z pasa startowego.

W czwartek po godz. 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął mjr Krakowian, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

- Zakończyły się czynności oględzin terenu pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16 - poinformował PAP w sobotę wieczorem prok. Piotr Antoni Skiba.

Zaznaczył, że teren został przekazany przez prokuratorów wojskowych władzom lotniska, "w których gestii jest dokonanie ustaleń co do możliwości korzystania w sposób bezpieczny z pasa startowego".

Katastrofa F-16. Oględziny z udziałem prawie 200 żołnierzy

Według rzecznika Prokuratury Okręgowej przeprowadzone tak szybko czynności oględzin i zabezpieczenia materiału dowodowego obejmują teren zdecydowanie większy niż pierwotnie zakładano.

Zaznaczył też, że było to możliwe dzięki pełnej współpracy członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, prokuratorów wojskowych z Warszawy i Lublina oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej m.in. z Warszawy, Lublina, Przasnysza, Krakowa, Łasku oraz Bydgoszczy.

W sobotę oględziny wsparte zostały przez prawie 200 żołnierzy WOT, którzy tyralierą przeszukiwali zielone tereny przy pasie startowym, oraz kilkudziesięciu saperów ze specjalistycznym sprzętem.

Radom. Znaleziono części samolotu

- Wszystkie części wraku samolotu zostały przeniesione w ustalone miejsce - przekazał prok. Skiba. Poinformował również, że aktualnie prokuratura planuje pozyskanie niezbędnych opinii oraz dalszego materiału dowodowego.

Według prok. Skiby najbliższy briefing lub komunikat w tej sprawie zostanie przekazany nie wcześniej niż w środę w godzinach popołudniowych, po wstępnym podsumowaniu przeprowadzonych czynności procesowych oraz po rozmowach z członkami Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, z którymi - jak ocenił - współpraca przebiega w sposób wzorowy i niezwykle profesjonalny.

