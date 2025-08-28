- Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Rozmawiałem przed chwilą z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem obrony, który jedzie do Radomia. (...) Pilot nie przeżył - powiedział w TVN24 minister-koordynator służb specjalnych.

Tomasz Siemoniak dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył polityk.

Air SHOW Radom 2025. Nie żyje pilot F-16

Pierwsze nagrania z Radomia pojawiły się krótko przed godziną 20. Lecący myśliwiec F-16 z dużą szybkością zaczął zmierzać w kierunku ziemi, uderzył w nią i błyskawicznie stanął w ogniu.

Do katastrofy doszło podczas prób przed Air SHOW w Radomiu. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show są zaplanowane na 30 i 31 sierpnia w Radomiu. To największa tego typu impreza w Polsce i jedna z czołowych w Europie, na której w tym roku będzie można zobaczyć ponad 150 samolotów z 20 państw. Organizatorzy spodziewali się kilkunastu tysięcy widzów.

Radom. Katastrofa samolotu F-16. Maszyna rozbiła się

- Ze strony MSWiA mogę zapewnić, że straż pożarna jest na miejscu, służby są w gotowości. Jest to teren lotniska, dlatego sprawę przejęła też lotniskowa straż pożarna, którą będą wspierać jednostki podległe ministerstwu. Mogę zapewnić o współpracy - przekazała na antenie Polsat News rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.

Jak podkreśliła, "sytuacja jest bardzo dynamiczna", a wydarzenie na radomskim lotnisku organizował podmiot prywatny.

