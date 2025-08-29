Katastrofa F-16 w Radomiu. Nowe informacje z prokuratury

W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu, w której zginął mjr Maciej "Slab" Krakowian.

Odnaleziono czarną skrzynkę z samolotu, zabezpieczono dokumentację oraz przesłuchano pierwszych świadków.

Sekcja zwłok pilota ma odbyć się jeszcze w piątek w Warszawie. Tymczasem wszystkie loty treningowe i szkoleniowe F-16 zostały wstrzymane.

- Do przeprowadzenia bardzo dużych oględzin na terenie bazy w Radomiu oddelegowano 14 prokuratorów - dodał Skiba. Oględziny prowadzone będą na powierzchni około 20 hektarów. - Po przejściu około kilometra pasa startowego widzieliśmy bardzo dużo części samolotu, które muszą zostać obejrzane - wyjaśnił.

Jak dodał prokurator, zabezpieczono dokumentację dotyczącą zarówno maszyny, jak i pilota, który poniósł śmierć w zdarzeniu. Przesłuchano już pierwszych świadków: zarówno tych, którzy byli w obsłudze naziemnej w Krzesinach, jak również technika tego samolotu. - Przewidujemy, że czynności te będą trwały co najmniej do późnych godzin wieczornych dzisiejszego dnia - zapowiedział Skiba.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Odnaleziono czarną skrzynkę

- Została odnaleziona tzw. czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu. Został on zabezpieczony przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (...) W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić specjalistyczne badania - powiedział Skiba, dodając, że prawdopodobnie odbędą się one poza granicami Polski.

Jak przekazał prokurator, sprawdzane będą trzy główne wątki: techniczny, dotyczące samej maszyny; czynnik ludzki, w tym kwestie związane z pilotem oraz kwestie logistyczne.

Radom. Tragedia podczas ćwiczeń przed AirSHOW. Zaplanowano sekcję zwłok pilota

Prokurator przekazał, że w czwartek ciało majora Macieja Krakowiana zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej w Warszawie. Jeszcze w piątek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i "wszelkie badania z użyciem specjalistycznej aparatury, w tym tomografii komputerowej".

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. Jak dowiedziała się Interia, z powodu czwartkowej katastrofy F-16 wstrzymano wszystkie loty treningowe i szkoleniowe przeprowadzane na tych maszynach.

