Pilot F-16 zginął przed pokazami w Radomiu. Polsat News: Air SHOW 2025 odwołane
Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Air SHOW Radom 2025 został odwołany - dowiedział się Polsat News. Decyzja zapadła tuż po katastrofie, w której zginął pilot F-16. Na miejsce wypadku zmierza wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jak donosi Polsat News Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Air SHOW Radom 2025 został odwołany. Miał odbyć się 30 i 31 sierpnia.
W trakcie przygotowań do pokazu rozbił się samolot F-16, pilot zginął na miejscu.
Radom Air Show, to impreza organizowana co dwa lata na lotnisku Sadków w Radomiu. Podczas wydarzenia można podziwiać pokazy statków powietrznych oraz wystawy sprzętu wojskowego.
Organizowane są również prezentacje przedsiębiorstw z branży lotniczej.
Organizatorami imprezy są: Dowództwo Sił Powietrznych, Miasto Radom, Port Lotniczy Warszawa-Radom, Siły Powietrzne i Aeroklub Polski. Honorowym patronem jest prezydent Polski.
