Jak donosi Polsat News Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Air SHOW Radom 2025 został odwołany. Miał odbyć się 30 i 31 sierpnia.

W trakcie przygotowań do pokazu rozbił się samolot F-16, pilot zginął na miejscu.

Radom Air Show, to impreza organizowana co dwa lata na lotnisku Sadków w Radomiu. Podczas wydarzenia można podziwiać pokazy statków powietrznych oraz wystawy sprzętu wojskowego.

Organizowane są również prezentacje przedsiębiorstw z branży lotniczej.

Organizatorami imprezy są: Dowództwo Sił Powietrznych, Miasto Radom, Port Lotniczy Warszawa-Radom, Siły Powietrzne i Aeroklub Polski. Honorowym patronem jest prezydent Polski.

Więcej informacji wkrótce...

