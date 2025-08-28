Do tragedii w Radomiu doszło w czwartek około godziny 19:30. Na lotnisku miały miejsce próby przed pokazami Air SHOW 2025.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do przeciągnięcia maszyny, w wyniku czego F-16 uderzył w ziemię. Wiadomo już, że pilot samolotu wielozadaniowego nie przeżył zdarzenia.

Katastrofa F-16. Karol Nawrocki składa kondolencje

Głos w sprawie katastrofy F-16 zabrał także Karol Nawrocki.

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.



"Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - dodała Głowa Państwa.

Air SHOW 2025. Komunikat BBN po katastrofie F-16

Informację o zdarzeniu na lotnisku w Radomiu zamieściło także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. Ma pełnię informacji o tym tragicznym zdarzeniu. Na bieżąco także przebiega wymiana informacji z MON" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, na miejsce zdarzenia udaje się gen. dyw. Adam Rzeczkowski - dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

"Szef BBN składa najgłębsze wyrazy współczucia bliskim pilota, który zginął w tym wypadku i zapewnia o swojej modlitwie" - dodano.

Katastrofa F-16 przed Air SHOW 2025

Pierwsze nagrania z Radomia pojawiły się krótko przed godziną 20. Lecący myśliwiec F-16 z dużą szybkością zaczął zmierzać w kierunku ziemi, uderzył w nią i błyskawicznie stanął w ogniu.



Do katastrofy doszło podczas prób przed Air SHOW w Radomiu. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show są zaplanowane na 30 i 31 sierpnia w Radomiu. To największa tego typu impreza w Polsce i jedna z czołowych w Europie, na której w tym roku będzie można zobaczyć ponad 150 samolotów z 20 państw. Organizatorzy spodziewali się kilkunastu tysięcy widzów.

Jak nieoficjalnie ustaliła stacja Polsat News, wydarzenie zostało odwołane.

