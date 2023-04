- Od momentu tragedii smoleńskiej, od tego czarnego dnia minęło 13 lat i 6 dni. To czas, w którym często zmienia się obraz świata, bieg historii - rozpoczął pod Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński.

- Spójrzmy na ten okres z punktu widzenia tej tragedii, która wstrząsnęła szczególnie tą patriotyczną Polską - powiedział prezes PiS.

Dodał, że "na początku było trudno, jeśli się chciało dojść do prawdy". - Ten cel dla wielu był celem głównym. To przeszkody były ogromne, a środki do wykorzystania skromne - stwierdził.

Kaczyński: Muszę podziękować Macierewiczowi

Kaczyński podkreślił, że "zaczęło się od kłamstw". - Pojawiały się te różne wiadomości, np. ta rzekoma kłótnia na lotnisku. Oczywiście wszystkie te opowieści były nieprawdziwe. Było dużo ludzi, którzy w to wierzyli - dodał.

- W tym czasie w ciągu 13 lat podjęto różne próby. Jeszcze raz muszę podziękować Antoniemu Macierewiczowi. Dziękuję za upór, za to że się nie cofał - powiedział prezes PiS, a obecni zaczęli skandować: "Dziękujemy".

Kaczyński stwierdził, że "świat chciał zapomnieć". - Wciąż wierzy w te bzdurne opowieści, nawet w te z samego początku - dodał.

"Mam nadzieję, że znajdą się odważni"

Prezes PiS nawiązał również do nakaz aresztowania prezydenta Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. - Z jednej strony Putin jest już postawiony w stan oskarżenia, z drugiej strony - w sprawie zbrodni smoleńskiej, która była zbrodnią Putina, dzieje się bardzo mało. Ale ostatnio coś się rusza - stwierdził Kaczyński.

- Za chwilę, tu w Polsce, zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa zamordowania prezydenta Rzeczpospolitej - zapowiedział. Bo polskie organy śledcze prowadzą śledztwo, ale nie w tym zakresie. I mam nadzieję, że podejmą tę sprawę, że się nie cofną, że znajdą się odważni prokuratorzy. I z góry za tę odwagę dziękuję - mówił prezes PiS.

Stwierdził, że "każdy rozsądny człowiek wie, co się stało w Smoleńsku". - Tu w Polsce wciąż mamy do czynienia z myśleniem tunelowym, ale mam nadzieję, że uda się część z nich przekonać. To też jest nasze zadanie. Części jednak nie uda się przekonać, nawet teraz, w sytuacji wojny w Ukrainie. Ich nie przekonamy. Ale resztę musimy! - uznał.

Kaczyński: Potrzebne są miesięcznice, rocznice

- To, co się dzieje w Polsce, to jest spór o ustrój. Czy to będzie ustrój, który konsekwentnie budujemy od 2015 roku, ale podjęliśmy takie próby już wcześniej, bo pierwszy raz było to w czasach rządu Jana Olszewskiego. I ta katastrofa smoleńska się wpisuje w ten spór - powiedział Kaczyński.

- Ukaranie odpowiedzialnych za zbrodnię smoleńską, ale i oszustwo smoleńskie, to jest jeden z warunków naszego ostatecznego zwycięstwa. Zwycięstwa tej lepszej Polski, nieidealnej, ale w której dąży się, by każdy miał równe prawa - podkreślił szef PiS.

- Nasz obecność jest potrzebna, Potrzebne są miesięcznice, rocznice. Potrzebny jest dzień prawdy. Dzień prawdy nastąpi. Daj Boże już niedługo. Będzie zwycięstwem polskich patriotów, solidarności, będzie zwycięstwem Polski - zakończył swoje przemówienie Kaczyński.

Marsz Pamięci przeszedł pod Pałac Prezydencki

Wcześniej w archikatedrze warszawskiej miała miejsce msza św. w intencji ofiar. W liturgii, której przewodniczył bp Michał Janocha, brali udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Po mszy św. przed Pałac Prezydencki ruszył Marsz Pamięci. Uczestniczyli w nim m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Marta Kaczyńska.