- Spotykamy się po trzech latach. Pandemia uniemożliwiła spotkania w 2020 i 2021 roku. Dziś minęły trzy lata ważne, ważne dla sprawy, z powodu której się tu spotykamy. Chcemy oddać hołd, chcemy zachować pamięć, żeby ona trwała za rok i dwadzieścia. Jest częścią naszej tożsamości narodowej - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Katastrofa smoleńska. Kaczyński: Mamy odpowiedź konsekwentną

- Ale przez cały ten czas mówiliśmy o tym, że potrzebna jest prawda. Prawda o tym, co się wydarzyło. Dziś chcę państwu powiedzieć, ze w ciągu tych trzech lat nastąpiła olbrzymia zmiana i wynika ona nie tylko z tego tragicznego kontekstu, z wojny i zbrodni w Ukrainie. To wskazuje tylko na to, że Rosja się nie zmieniła, że postkomunizm jest równie zbrodniczy, jak komunizm - dodał prezes PiS.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa podkreślił, że zgromadzenie dowodów "zajęło wiele lat". - My, poza wolą dążenia do prawdy, nie mieliśmy nic. Mieliśmy tylko ludzi, którzy szukali prawdy. Był Antoni Macierewicz i jest nadal, byli też inni. Prace trwały Długo, ale dzięki temu wiemy już, co się stało. Mamy tę odpowiedź, konsekwentną, odpowiadającą na wszystkie pytania i zweryfikowaną przez różne ośrodki - mówił.

- To jest to, co chciałem dziś, w 12. rocznicę zbrodni, zamachu, powiedzieć. Wiemy, co stało się w Smoleńsku i będzie to przez następne dni przedstawiane - dodał Kaczyński.

Jak dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości, należy upominać się o odpowiedzialność "za tą zbrodnię". - To nie jest jeszcze dokonane. Zarówno tu w Polsce, ale przede wszystkim tam w Moskwie. To zadanie wielkie i trudne. Nie ukrywam tego - zaznaczył. - Tak - był interes Moskwy. Trzeba podjąć zadanie odpowiedzialności tych, którzy podjęli decyzję i ją wykonali - podkreślił wicepremier.

Polityk zwrócił się też do przywódców europejskich. - Wzywam całą wolną Europę do walki o wolność Ukrainy, a częścią tej walki jest także wyjaśnienie tej sprawy, pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności i my musimy ten cel zrealizować - podkreślił Jarosław Kaczyński.

12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody w całej Polsce

10 kwietnia minęło 12 lat od katastrofy smoleńskiej. W katastrofie samolotu Tu-154M, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W całej Polsce od rana odbywały się obchody upamiętniające zmarłych w katastrofie z udziałem polityków i polskich władz.

Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w stolicy. Oddał także hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej spoczywającym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wcześniej w niedzielę prezydent złożył wieńce na Cmentarzu Bródnowskim na grobach prezydenckiego ministra Pawła Wypycha oraz Katarzyny Doraczyńskiej - współpracowników Lecha Kaczyńskiego, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Złożył również w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wieniec przy grobie ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.