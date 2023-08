Suski o "dawaniu w szyję": Kaczyński jest szarmancki wobec kobiet

Przyznał, że kobiety nie mają dzieci z różnych powodów. - Ale wśród nich są także kwestie związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Warto odnieść się do tego, co mówią lekarze - powiedział. Z kolei Marek Suski zapewniał o " szarmanckości Jarosława Kaczyńskiego znanej w środowisku ", zwracał także uwagę na problem alkoholizmu w Polsce.

- Nawet w USA próbowano mierzyć się z tym problemem prohibicją, ale to nic nie dało. My zmierzamy w tę stronę - rzucił nagle radomski poseł prawicy. - Wypowiedź prezesa to była troska o kobiety. Troska o to, żeby było więcej dzieci - dodał Marek Suski. W sukurs poszedł mu przewodniczący sejmowej komisji. - Pan prezes nie obraził bezpośrednio Dagmary Adamiak. W żadnej z tych wypowiedzi nie ma mowy o pani - argumentował Kazimierz Smoliński.