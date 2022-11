Na spotkaniu z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński mówił o przyczynach niskiej dzietności w Polsce. Polityk zaznaczył, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - ocenił.

Alkoholizm wśród kobiet i mężczyzn

W czasie tego samego wystąpienia Kaczyński stwierdził też, że "mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa".

Reklama

Interia poprosiła o komentarz w tej sprawie eksperta. - Nie ma żadnych reguł dotyczących szybkości uzależnienia się. To bardzo indywidualna predyspozycja, zależna od dużo większej liczby czynników niż tylko płeć - podkreślił prof. Andrzej Fal, lekarz, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Czytaj więcej: Do alkoholizmu nie trzeba 20 lat. Jarosław Kaczyński się myli

Kaczyński o "dawaniu w szyję". Co myślą Polacy?

Słowa o "dawaniu w szyję" wywołały tak ogromną lawinę komentarzy, że wytłumaczyć się z nich postanowił sam autor. - Powiedziałem tylko o tym, o czym dowiedziałem się z pewnego źródła, że w tej chwili kobiety, dziewczęta do 25. roku życia piją tyle samo, co ich rówieśnicy mężczyźni. Mężczyźni są nieporównanie bardziej odporni na alkohol - tłumaczył 7 listopada Kaczyński. Dodał jednak, że nie jest to zachęta dla młodych mężczyzn, by pili.

12 listopada mija tydzień od słynnej już wypowiedzi, a portal rp.pl publikuje sondaż, w którym pyta: "Czy Pani/Pana zdaniem Jarosław Kaczyński, mówiąc o kobietach, które nie zachodzą w ciążę, ponieważ nadużywają alkoholu, obraził kobiety?".

Zdecydowana większość - 72 proc. badanych - odpowiada na "tak". Zdaniem 12 proc. "nie", 5,8 proc. "nie ma zdania", a 10,2 proc. "nie słyszało tej wypowiedzi".

Zobacz także: Ginekolog: Polki nie chcą rodzić dzieci w Polsce. "Boją się"