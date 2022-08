Kabaret Neo-Nówka na Festiwalu Kabaretu w Koszalinie, który był emitowany na antenie Polsatu, zaprezentował skecz "Wigilia 2022". Aktorzy wcielają się w rolę przedstawicieli trzech pokoleń - dziadka, ojca i syna, którzy rozmawiają o polityce przy wigilijnym stole. Z wypowiedzi ojca wynika, że jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, który ogląda tylko telewizję publiczną. Popiera wszystkie decyzje rządu. Syn próbuje skonfrontować poglądy ojca z rzeczywistością.

Po występie skecz został opublikowany na oficjalnym kanale kabaretu Neo-Nówka na YouTube.

Wideo youtube

- 19:30 - jedyne prawdziwe treści - mówi postać ojca.

- Żyjesz w kokonie informacyjnym. Nie docierają do ciebie żadne zewnętrzne treści. Jesteś ukierunkowany tylko na jedno. Jesteś taki pożyteczny idiota, oni cie tak w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. Oni się bawią, kasę wywalają na lewo. 70 mln wywalili na wybory kopertowe, 2 mld na tępą propagandę w TVP, do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. Wiesz ile za te miliony można by dzieci wyleczyć? A my jak te łosie zbieramy na aukcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w d****. Później siedzą takie leszcze, jak ty, a oni się za nasze bawią. (...) Ty cały czas masz jakiś wrogów. Co dzień boisz się jakiegoś wroga, to Niemcy, to Francuzi, to Żydzi, to Norwegowie, to nauczyciele, kobiety, LGBT. Najbardziej to się boisz gejów. A nic ci nie przeszkadza, że rząd cie r**** codziennie - tłumaczy syn.

- Wiesz od czego tam (w Rosji - red) się zaczęło? Najpierw Putin ograniczył Trybunał Konstytucyjny, później wolne media, później wolne sądy, później przez tępą, codzienną propagandę w telewizji publicznej robił takich ludzi jak ty - mówi aktor w innej wypowiedzi.

Komentarze polityków

"Władza, która walczy z kabaretem jest nie tylko śmieszna, ale i skończona..." - napisał poseł KO Marcin Kierwiński, komentując występ kabaretu Neo-Nówka.

"Dzisiaj w kabarecie wystarczy na serio powiedzieć, jak jest" - napisał poseł Maciej Lasek (Koalicja Obywatelska).

"Kabaret który przestaje być śmieszny i obraża ludzi przestaje być kabaretem a staje się przybudówką partyjną" - pisze inny z internautów.



"Kiedy kabaret robi numer o władzy a na ogromnej widowni wszyscy bez wyjątku klaszczą, to sygnał, że dni owej władzy są policzone..." - czytamy w innym komentarzu.