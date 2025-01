Do momentu publikacji depeszy PAP nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia ws. Macieja Wróbla z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Zawsze jestem gotów do pracy na rzecz naszego kraju. Jeśli będzie taka wola pana premiera, to przyjmę ją z satysfakcją - skomentował Wróbel.

To on będzie nowym wiceministrem kultury? Kim jest Maciej Wróbel?

W wyborach samorządowych w 2018 roku z ramienia Obywatelskiej Koalicji Wróbel bezskutecznie ubiegał się o urząd burmistrza Giżycka. Od grudnia 2018 do maja 2023 roku był wiceburmistrzem Kętrzyna. Następnie powołano go na wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie.

W 2022 roku Wróbel wstąpił do Platformy Obywatelskiej . W wyborach parlamentarnych w 2023 roku kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej . Uzyskał mandat posła X kadencji . Pełni funkcję przewodniczącego sejmowej podkomisji ds. mediów publicznych.

Andrzej Wyrobiec zrezygnował z roli wiceministra kultury

Wyrobiec od 2014 do 2015 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie od stycznia 2018 roku do września 2019 roku pracował jako pełnomocnik dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki.