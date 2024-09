Noc z czwartku na piątek najcieplejsza okazała się na południowym wschodzie kraju. W Przemyślu najniższa zanotowana temperatura wyniosła 20,1 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne noce będą jednak wyraźnie chłodniejsze.

Jesień z nocą tropikalną

"Za nami bardzo ciepła noc. Na południowym wschodzie kraju była to noc tropikalna" - napisali eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW na Facebooku.

Noc tropikalna to taka, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Ciepło było nie tylko w samym Przemyślu, lecz również w wielu innych miejscach na Podkarpaciu. Nocą temperatura wahała się tam od 18,1 do 19,7 st. C.

Jednocześnie nie był to spokojny czas, głównie z powodu silnego wiatru w rejonach gór. O ile w czwartek najmocniej wiało na Kasprowym Wierchu (do 140 km/h), to nocą na Śnieżce zanotowano podmuchy o sile 130 km/h.

Na szczęście wiatr powoli słabnie, choć w piątek bardzo mocno powieje jeszcze w górach i na Wybrzeżu. W weekend jednak pogoda wyraźnie się zmieni. Wiatr się uspokoi, a i o nocy tropikalnej będzie można zapomnieć.

Pogoda zaczyna się zmieniać

Noc z piątku na sobotę przyniesie temperatury od 9 st. c na północnym zachodzie do 16 stopni na południowym wschodzie kraju. Rejon Podkarpacia znowu będzie więc nocą najcieplejszy, jednak nie ma już co liczyć na powtórkę nocy tropikalnej.

Najbliższe dni będą pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu oraz możliwymi burzami na Wybrzeżu. W sobotę od zachodu napłynie chłodniejsza masa powietrza i temperatura zacznie spadać, a wyraźnie chłodniej zrobi się w niedzielę.

W pierwszy dzień weekendu Polska cały czas będzie się znajdować pod wpływem rozległego niżu znad Skandynawii, więc trzeba się liczyć z kiepską aurą w wielu miejscach. Najwięcej deszczu można się spodziewać w Bieszczadach - lokalnie do 15 mm.

Sobota będzie dosyć chłodna, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi dniami. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich: od 11 do 14 stopni. W centrum termometry pokażą około 16 stopni, a na najcieplejszym wschodzie do 19 st. C.

W dalszym ciągu na Wybrzeżu może mocno wiać - w porywach do 90 km/h.

Niedziela wyraźnie chłodniejsza

Noc z soboty na niedzielę na pewno nie będzie już tropikalna w żadnym miejscu Polski. Mało tego, temperatura w większości kraju spadnie poniżej 10 st. C i wyniesie od 4 stopni w centrum do około 8 st. C na południowym wschodzie oraz 12 stopni Celsjusza na Wybrzeżu. Reklama

Bardzo nieprzyjemnie może być na terenach podgórskich Sudetów, gdzie nocą temperatura może się obniżyć nawet do około 2 stopni.

Niedziela będzie chłodniejsza od soboty. W ciągu dnia maksymalnie będzie około 15 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie. W reszcie Polski będzie od 13 stopni na południu do 14 st. C na zachodzie.

Cały czas będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy. Dodatkowo na Wybrzeżu wciąż może silnie wiać: w porywach do 60 km/h.



