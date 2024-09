"Ostatnie dni września to delikatna rozgrzewka przed październikową roszadą kolorystyczną na wizualizacjach numerycznych prognoz. Nadciąga od dawna zapowiadane ochłodzenie, które sprawi, że poranki przywitają nas jesiennym dreszczykiem, i to dosłownie " - czytamy na profilu IMGW w serwisie X.

Jesień przynosi ochłodzenie

Pogoda się zmieni. Nadchodzą chłodne noce

W zdecydowanej większości Polski noce w ostatni weekend września będą chłodne , a lokalnie w kotlinach sudeckich i na terenach podgórskich Karpat temperatura może spaść do 2-3 st. C .

W pierwszym tygodniu października po zachodzie słońca w całym kraju temperatura nie przekroczy bariery 10 stopni, a w wielu miejscach trzeba się będzie liczyć z wartościami do 3-5 st. C . Lokalnie, zwłaszcza na terenach podgórskich, możliwe będą przymrozki.

Wrzesień wciąż bardzo ciepły

Do środy anomalia średniej temperatury w naszym kraju wyniosła 3,8 st. C . To oznacza, że właśnie o tyle kończący się wrzesień był cieplejszy od średniej wieloletniej.

Mimo wszystko nie był on tak gorący jak wrzesień ubiegłego roku (choć jak dotąd ustępuje mu tylko nieznacznie). We wrześniu 2023 roku średnia temperatura w Polsce wyniosła 17,7 st. C i była o 3,9 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020.