W czwartek najmocniej wiało wysoko w górach - na Kasprowym Wierchu podmuchy osiągały prędkość 140 km/h . Teraz niebezpieczny wiatr pojawi się również na Wybrzeżu i może osiągać do 75 km/h - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

IMGW: Sztorm na Bałtyku

Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem - informuje IMGW . Tam wiatr może osiągać 5 do 7 , a w porywach do 8 stopni w skali Beauforta .

Ostrzeżenia te pozostaną w mocy do godz. 17:00 na Pomorzu Zachodnim oraz do 19:00 na Pomorzu.

Pogoda nie zachęca do wychodzenia na dwór

Najchłodniej w ciągu dnia będzie na Wybrzeżu i na terenach podgórskich: od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie można liczyć na około 20 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie: do 23 st. C.