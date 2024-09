Fenowy koniec tygodnia. Synoptycy nie mają dobrych wieści

Pogoda w czwartek zdecydowanie się pogarsza, jednak według specjalistów to jeszcze nie koniec. Wiatr fenowy w górach powieje również w nocy , zaś kolejnego dnia silne podmuchy pojawią się również w innych częściach kraju - twierdzi synoptyczka Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda mało przyjazna. W górach szaleje halny

Halny może spowodować duże szkody w Tatrach , jednak mocno wieje również na terenach podgórskich oraz w Sudetach. Według prognoz IMGW podmuchy do około 80 km/h utrzymają się do wieczora , a wysoko w górach wciąż mogą być silniejsze.

Wiatr fenowy to taki, który wieje z gór w doliny. Jest ciepły i suchy, a jego gwałtowne podmuchy mogą powodować duże szkody. W Tatrach wiatrem fenowym jest właśnie halny .

IMGW: To będzie wietrzna noc

Jak prognozuje Grażyna Dąbrowska w nocy z czwartku na piątek silny wiatr utrzyma się w Tatrach . Tam wysoko w górach halny może osiągać około 110 km/h . Silnie wiać będzie również na terenach podgórskich i nad morzem: około 70 km/h . Podczas burz porywy mogą osiągać do 65 km/h .

Pogoda się nie poprawi

W piątek pogoda nie zachwyci . Od rana w wielu miejscach będzie przelotnie padać , a najwięcej deszczu można się spodziewać w Karpatach - do około 10 mm. Deszcze pojawią się głównie na południu i północy kraju. Nieco więcej przejaśnień możliwe będzie w centrum.

Znowu mocniej powieje - tym razem przede wszystkim nad morzem . Tam podmuchy mogą osiągać prędkość dochodzącą do 70-80 km/h . Dość mocno powieje też w pozostałych częściach Polski: do około 55 km/h.

Kolejna noc znowu nie przyniesie poprawy, a najwięcej deszczu może spaść w Bieszczadach i Karpatach (do 20 mm). W reszcie kraju może jedynie lekko pokropić. W nocy z piątku na sobotę może też miejscami zagrzmieć .

Cały czas będą nam towarzyszyć silne podmuchy wiatru: wysoko w Sudetach osiągające do 110 km/h, a w Karpatach do około 90 km/h. Na zachodnim Wybrzeżu wiatr w porywach może osiągać do 75 km/h.