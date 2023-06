Parada Równości w Warszawie. Będą utrudnienia w ruchu

Sobotnia Parada Równości rozpoczęła się o godz. 14. Auta i platformy ustawiły się na ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Stamtąd parada ruszyła ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, następnie ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej. Dalej aleją Armii Ludowej dotrze do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Uczestnicy wydarzenia na rondzie ONZ ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską, gdzie przed Pałacem Kultury i Nauki około godz. 17 odbędzie się koncert finałowy parady.

W związku z paradą mieszkańców stolicy czekają zmiany w organizacji ruchu.