W sobotę ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. O tęczowym marszu i prawach osób LGBT rozmawiali politycy zaproszenie do studia TVP.

Kowalski: Wszystko w tych tęczowych barwach

Poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski przekonywał, że trzeba zatrzymać "lewacką ideologię LGBT, gender". - Ona wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły - mówił w TVP Kowalski.

- Ja nawet widzę kolorowe kredki. Wszystko w tych tęczowych barwach - kredki, tornistry dla dzieci - ostrzegał poseł.

Na te słowa od razu zareagowała Beata Maciejewska z Lewicy, która również była gościem w programie. Posłanka nie mogła powstrzymać śmiechu, słysząc, jak poseł oburza się na "kolorowe kredki".

- W świecie Solidarnej Polski każda kredka powinna być albo czarna, albo biała - skwitowała.

Gender. Jarosław Kaczyński: Ja bym to badał

Do kwestii tzw. ideologii gender i możliwości zmiany płci odnosił się w miniony weekend sam Jarosław Kaczyński.

- Musimy także doprowadzić do tego, żeby powróciła prawda, chociaż to może być najtrudniejsze. Oczywiście, ktoś się może z nami nie zgadzać, bo np. ma lewicowe poglądy i uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do tej pory był mężczyzną, ale teraz jest kobietą. Bo przecież lewica uważa, że tak powinno być i że należy tego przestrzegać zwracając się do takiej osoby w formie żeńskiej - powiedział prezes PiS

- Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda, ja bym to badał, ale można - dodał Kaczyński.