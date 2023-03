Senator PSL komentował w taki sposób wpis Tomasza Terlikowskiego. "Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum Kościoła, zmienia myślenie. Nie da się już wrócić do tego, co było" - przekazał.

Na te słowa Libickiego zareagowała jego partia. "Stanowczo odcinamy się od wpisu senatora Libickiego. Przepraszamy" - napisał rzecznik PSL Miłosz Motyka. Na wpis Libickiego zareagowali m.in. Anna-Maria Żukowska, Katarzyna Kotula z Lewicy i Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.