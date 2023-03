- Mój wpis był odpowiedzią na wpis redaktora Terlikowskiego, który napisał, że "każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie" - powiedział w rozmowie z Onetem senator PSL.

- Uważam, że nie jest to prawdą. Nieprawdą jest to w tym sensie, że to nie dzieje się w każdej parafii, wspólnocie czy zakonie - dodał.

Terlikowski odpowiada na wpis Libickiego

Na wpis polityka ludowców opowiedział sam Terlikowski, który stwierdził, że robi to, o co prosi papież Franciszek.

"O tę żarliwość prosi papież Franciszek, wynika ona z Ewangelii. Ale żeby to zrozumieć trzeba spotkać skrzywdzonych, zobaczyć skalę zjawiska (nie tylko w Kościele), wyjść ze strefy komfortu. Zachęcam do tego, bo to jest doświadczenie nawrócenia" - czytamy.