Jak dojechać na cmentarz? Zmiany w największych polskich miastach

Wszystkich Świętych to intensywny okres na drogach. Wielu kierowców decyduje przesiąść się do komunikacji miejskiej, aby ominąć największe korki i utrudnienia. Sprawdzamy, w jakich miastach mieszkańcy mogą liczyć na dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Gdzie dojazd na cmentarz będzie najwygodniejszy?

Wszystkich Świętych 2023. Jak dojechać na cmentarz w Warszawie?

Wszystkich Świętych. Jak dojechać na cmentarz w Krakowie?

Sytuacja na Wszystkich Świętych w Krakowie jest wyjątkowo niekorzystna. Przez budowę trasy S7 niemożliwe jest dojechanie tramwajem bezpośrednio do cmentarza Grębałów. Mieszkańcy mogą za to liczyć na tramwaje nr 1 i 5, które dojeżdżają do przystanku Wańkowicza. Można się tam również dostać za pomocą 15 różnych linii autobusowych.