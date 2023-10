Wszystkich Świętych 2023 zbliża się wielkimi krokami. To już ostatni dzwonek, żeby kupić znicze, wkłady do zniczy i kwiaty w dobrych cenach. Popularne markety w Polsce prześcigają się w promocjach. Warto już teraz rozejrzeć się za ozdobami cmentarnymi, pamiętając o tym, że im bliżej do świąt, tym ceny będą wyższe. Ile kosztują znicze w 2023 roku i gdzie najlepiej je kupić? Sprawdzamy.