Podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy MSWiA przekazał, że do zatrzymania prezydenta Wrocławia doszło w czwartek rano w jego mieszkaniu .

Zaznaczył, że po zatrzymaniu Jacka Sutryka agenci CBA wykonywali czynności procesowe, a następnie przewieźli go do Prokuratury Krajowej w Katowicach .

Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Rzecznik MSWiA o szczegółach akcji

- Sprawa Collegium Humanum dotyczy nieprawidłowości na uczelni niepublicznej. Do tej pory do tej sprawy zatrzymano 28 osób, łącznie usłyszały one blisko 150 zarzutów karnych - podkreślił Jacek Dobrzyński. Nadmienił, że obecnie przesłuchanie prowadzi prokurator, który zdecyduje, jakie zarzuty postawić. Prokurator ma również zdecydować, jakie środki wprowadzić.