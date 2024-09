Jak uzasadnił, "nie może patrzeć, jak sytuacja spółki dołuje z tygodnia na tydzień po przejęciu władzy przez Uśmiechniętą Koalicję". "Po drugie nie mogę pozwolić, by ktoś jawnie kłamał i przypisywał mi własną nieudolność" - dodał były szef MAP, nawiązując do komunikatu kolejowej spółki z zeszłej środy.

PKP Cargo zawiadomiło prokuraturę. Chodzi o działania Jacka Sasina

Jacek Sasin odpowiada szefowi PKP Cargo. "Wniosek jest absurdalny"

Zdaniem p.o. prezesa "to, czego nie dokonał pan Sasin, wbrew poleceniu pana premiera Mateusza Morawieckiego, to zawarcie takiej umowy, która by rekompensowała te wszystkie koszty, które spółka musiała ponieść, aby doprowadzić do wykonania tej decyzji".