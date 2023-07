Borys Budka odniósł się w Sejmie do przerwania konferencji prasowej KO przez wiceministra Jacka Ozdobę. - Kilka dni temu doszło do bezprecedensowej sytuacji. Minister rządu Mateusza Morawieckiego dopuścił się ewidentnego przestępstwa w stosunku do posła Jana Grabca, który wykonywał swoje obowiązki poselskie - ocenił Budka.