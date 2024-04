- Gdyby Jacek Kurski do końca był szefem TVP, to być może byśmy wygrali (wybory parlamentarne - red.) tak jak wygraliśmy, ale moglibyśmy starać się o jakieś koalicyjne rządy - ocenił Przemysław Czarnek. Dodał również, że Kurski "cieszy się dużą popularnością w elektoracie PiS i go mobilizuje". Poseł PiS nie wykluczył również, że były prezes TVP może wystartować w wyborach do europarlamentu.