W środę najchłodniej będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam temperatura wyniesie dziś 5 stopni powyżej zera. O jeden słupek rtęci więcej wskażą termometry na Warmii i Mazurach, a także w okolicach Lublina.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Najcieplej będzie dziś na zachodzie. Mieszkańcy Szczecina oraz Wrocławia mogą liczyć na przyjemną temperaturę w granicach 10 stopni Celsjusza. 9 stopni będzie w Poznaniu oraz Rzeszowie, natomiast 8 stopni na Śląsku i w Małopolsce. W centralnej Polsce i w rejonach Trójmiasta zapowiada się dzisiaj 7 stopni Celsjusza.

Duże opady deszczu. W całej Polsce silny wiatr

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś w całym kraju możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami na południowym wschodzie. W większości regionów wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może sięgać do 65 kilometrów na godzinę. Silniej powieje na południu, nad Bałtykiem i w górach. Tam mogą wystąpić porywy do 70 i 100 kilometrów na godzinę.

W praktycznie całej Polsce przydadzą dziś się parasolki. Na północnym-wschodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Gdzie chwyci silny mróz? Sprawdź najlepsze prognozy na Pogoda Interia



W nocy zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, a lokalnie również mokrego śniegu. W górach opady śniegu. Suma opadów deszczu w północnej połowie kraju do 15-20 mm. Temperatura minimalna od 1°C na północnym wschodzie, około 6°C w centrum, do 8°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store