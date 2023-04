Import ukraińskiego zboża. Ziobro zapowiada śledztwo

Zbigniew Ziobro na briefingu dotyczącym działań prokuratury w sprawie oszustw związanych z importem ukraińskiego zboża podkreślił, że to zjawisko ma poważny charakter i "naraża na szwank polską suwerenność i polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym".

Śledczy zbadają sprawę importu zboża z Ukrainy

Jak zaznaczył, prokuratura prowadzi już śledztwa w tym zakresie, m.in. Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która w lutym wszczęła postępowanie w związku z wprowadzaniem do Polski zboża technicznego z Ukrainy, które było w sposób fałszywy przedstawiane jako zboże innej kategorii i wartości.

Reklama

- Takie postępowanie już się toczy, ale uznałem, że konieczne jest powołanie dużego zespołu śledczego, który współdziałałby z innymi służbami: celnymi, skarbowymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policją. Będzie więc to szeroki zespół. Chcemy też współpracować w ramach tego zespołu ze służbami weterynaryjnymi i sanitarnymi - powiedział Ziobro.

Ziobro powołał prokuratorów do zespołu

Minister zapowiedział, że wszystkie sprawy związane z nielegalnym importem zboża z Ukrainy trafią do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. - Uznaliśmy, że jest to prokuratura, która w sposób właściwy i odpowiedni zajmie się tą sprawą - powiedział Ziobro.

Zaznaczył, że śledztwa w tej sprawie będą prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski, poinformował, że czwartkową decyzją prokuratora generalnego, powołano sześciu prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w tym szefa PR prok. Jerzego Dybusa na stanowisko kierownika zespołu śledczego do prowadzenia wszystkich spraw związanych z nielegalnym importem zboża z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy. - Do tego zespołu zostaną dokooptowani doświadczeni funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb celno-skarbowych a także Centralnego Biura Śledczego Policji - dodał.

Podkreślił, że wszelkie postępowania, które będą prowadzone w kraju, będą kierowane do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Wyjaśnił też, jakie przestępstwa mogą w tym przypadku wchodzić w grę. - Przede wszystkim są to oszustwa na szkodę producentów artykułów rolno-spożywczych, oszustwo na szkodę Skarbu Państwa a także na narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, jak również przestępstwa skarbowe, zagrożone łącznie karą do lat 10 pozbawienia wolności - zaznaczył.

Protesty rolników w sprawie importu zboża

Od środy trwają protesty rolników w sprawie importu zboża. Demonstracje odbywają się w Szczecinie, Gdańsku i Hrubieszowie. AGROunia uważa, że niewiele się zmieniło, mimo że na stanowisku od kilku dni jest nowy minister rolnictwa Robert Telus, który zastąpił Henryka Kowalczyka.

Szef AGROunii Michał Kołodziejczak domaga się powrotu cła na towary z Ukrainy. Choć minister rolnictwa zapowiada, że zwróci się do swoich odpowiedników z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, by wspólnie wystąpić do UE o zrewidowanie sprawy ceł, póki co nie złożył wniosku w tej sprawie.