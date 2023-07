Spis treści: 01 Jakie są terminy wypłaty 14 emerytury? Czy wiadomo, kiedy przyjdzie?

02 Na jakiej podstawie wypłacana jest 14. emerytura?

03 Ile wynosi 14. emerytura?

04 Kto dostanie 14. emeryturę?

05 Kto nie dostanie 14. emerytury?

Jakie są terminy wypłaty 14 emerytury? Czy wiadomo, kiedy przyjdzie?

W 2023 roku terminem wypłaty 14. emerytury będzie koniec sierpnia oraz wrzesień. Pieniądze przychodzą na konto uprawnionych w postaci dodatku do przekazywanej emerytury czy renty.

Terminy są stałe i zależą od tego, którego dnia emerytura przychodzi do konkretnej osoby. Dni te są określone i są to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

W następnych latach będzie to wyglądało nieco inaczej. Rząd będzie co roku określać czas realizacji 14. emerytury. Kwestia ta ma być regulowana nie później niż do 31 października danego roku.

Reklama

14. emerytura ma być wypłacana z urzędu. Z tego powodu, by ją dostać, nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Na jakiej podstawie wypłacana jest 14. emerytura?

14. emerytura jest wypłacana na podstawie dwóch głównych warunków. Żeby otrzymywać dodatek, trzeba spełniać takie wymagania jak:

bycie czynnym emerytem lub rencistą i posiadanie praw do pobierania świadczeń z tym związanych;

i posiadanie praw do pobierania świadczeń z tym związanych; nieprzekroczenie progu dochodowego ustalanego w danym roku .

Jeśli emeryt spełnia te kryteria, to otrzyma on "czternastkę". Trzeba się liczyć z tym, że wysokość świadczenia nie będzie zawsze taka sama.

Kwota przekazana prze ZUS różni się w zależności od wysokości pobieranej aktualnie emerytury.

Ile wynosi 14. emerytura?

14. emerytura ma być wypłacana w wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca każdego roku. Świadczenie będzie zatem regularnie waloryzowane. W 2023 roku maksymalna wartość 14. emerytury wyniesie więc 1588,44 zł brutto. Daje to kwotę równą 1445,48 zł netto.

W jaki sposób wysokość wypłacanej 14. emerytury będzie się różnić w zależności od tego, jaką emeryturę co miesiąc otrzymuje osoba pobierająca podstawowe świadczenie? Maksymalną kwotę otrzymają tylko ci, których emerytura zasadnicza nie przekroczy progu 2900 zł brutto.

Jeśli wyznaczony limit zostanie przekroczony, to 14. emerytura będzie wypłacana, ale w mniejszej kwocie. Świadczenie będzie pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę".

Kto dostanie 14. emeryturę?

14. emeryturę dostaną wszyscy emeryci lub renciści, których świadczenia nie przekraczają 4438,44 zł brutto.

Niezbędne jest również bycie czynnym emerytem lub rencistą. Zmniejszony dodatek dostaną także ci, których świadczenia przekraczają próg 2900 zł brutto.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Wyznaczony został nie tylko górny limit otrzymywanego dodatku, ale także dolny. 14. emerytura nie może być wypłacona w kwocie niższej niż 50 zł. Z tego powodu w 2023 roku osoby ze świadczeniem emerytalnym powyżej 4 438,44 zł brutto nie otrzymają "czternastki".

Zobacz więcej: Do zdobycia 1000 zł na dziecko. Sprawdź, czy dostaniesz te pieniądze

14. emerytury nie dostaną także byli sędziowie, prokuratorzy i osoby z zawieszonymi świadczeniami. Na dodatek nie mogą na nią również liczyć ci, którzy nie uzyskali weryfikacji statusu emeryta lub rencisty przed ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma zostać wypłacona "czternastka".

Zobacz również:

Nowy dodatek dla małżeństw wyniesie nawet 8 tys. zł? Dla kogo "stażowe"?

Miesięcznie 5,5 tys. zł dodatkowo dla każdego emeryta. Jeden warunek

Dofinansowanie do wczasów na emeryturze? Jak złożyć wniosek o pieniądze?

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!